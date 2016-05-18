مجلس "المتقدمة" يوصي بزيادة رأس المال لـ1.97 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة "شركة المتقدمة للبتروكيماويات" بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% إلى 1.97 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة للمساهمين.

وستكون زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 328 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وسيتم منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة، بإجمالي 33 مليون سهم، ليصل عدد أسهم الشركة بعد الزيادة إلى 197 مليون سهم.

وأشار بيان الشركة إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم خطط الشركة الاستثمارية المستقبلية. علماً بأنه سيتم رفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بزيادة رأسمال الشركة.