رويترز: "بن لادن" تحصل على قرض بـ 2.5 مليار ريال

قالت مصادر مصرفية لـ "رويترز"، إن "مجموعة بن لادن للبناء" حصلت على قرض بـ 2.5 مليار ريال، من بنكي "العربي الوطني" والسعودي البريطاني "ساب".

وذكرت المصادر أن المجموعة ستستخدم القرض لتغطية تكاليف تسريح العمالة الذين استغنت عنهم، وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود.

وقال اثنان من المصادر إن "بن لادن" أخذت القرض بضمان أرض، فيما لم تحدد مساحة الأرض أو موقعها أو أجل القرض.

وفي سبتمبر الماضي، منعت الحكومة السعودية المجموعة، من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة، بعد حادث انهيار رافعة في الحرم المكي، وتم رفع هذا الحظر قبل ثلاثة أسابيع، أعقبها قيام المجموعة بصرف الرواتب المتأخرة لنحو 10 آلاف عامل.

واستغنت مجموعة "بن لادن" عن نحو 70 ألف عامل منذ العام الماضي.