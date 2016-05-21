"نوكيا" تلغي ألف وظيفة لتوفر مليار دولار بـ2018

قالت شركة نوكيا لتصنيع معدات شبكات الاتصالات في بيان إنها ستستغني عن 1032 وظيفة في فنلندا في إطار برنامج لخفض التكاليف في أعقاب إستحواذها على الكاتل-لوسنت.

وألغت أكبر شركة في فنلندا آلاف الوظائف في سوقها المحلي على مدى الاعوام العشرة الماضية مع إنحسار نشاطها الرئيسي في مجال الهواتف أمام صعود الهواتف الذكية. وباعت وحدتها للهواتف في نهاية المطاف إلى مايكروسوفت.

وبدأت نوكيا أحدث برنامج لخفض التكاليف في أبريل نيسان ويستهدف خفض تكاليف التشغيل المجمعة بمقدار 900 مليون يورو (مليار دولار) بحلول 2018 .

وإمتنعت الشركة عن اعطاء رقم اجمالي لتخفيضات الوظائف في عملياتها حول العالم لكنها قالت إنها تجري محادثات مع ممثلين للموظفين في حوالي 30 دولة.

وتوظف نوكيا حوالي 104 آلاف شخص حول العالم منهم حوالي 6850 موظفا في فنلندا و4800 في ِألمانيا و4200 في فرنسا.