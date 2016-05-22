أرامكو وسابك: لا توجه لدمج أعمال الكيمياويات للشركتين

أكدت شركتا أرامكو السعودية وسابك أمس، أنهما ليستا لديهما أي خطط أو توجه لدمج أعمال الكيمياويات التابعة لهما، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير حول هذا الموضوع.

وكانت بعض التقارير الصحافية في المملكة، قد أشارت إلى شائعات حول دمج أعمال الكيمياويات الخاصة بـ"أرامكو" السعودية و"سابك".

وتؤكد "أرامكو" السعودية و"سابك"، أنهما ستواصلان النظر في أي فرص جديدة لتنمية أعمالهما وفق المشاريع المعتمدة مسبقاً لكل منهما ضمن برامجهما الاستثمارية، وفقاً لـ"واس". وعبرت الشركتان عن اعتزازهما بالعلاقة المتينة والتعاون الوثيق بينهما القائم منذ سنوات طويلة. كما عبرتا عن تطلعهما دوماً إلى تعزيز التعاون بينهما، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة.