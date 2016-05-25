تراجع أرباح الشركات الصينية 8.4% بالربع الأول

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية المملوكة للدولة 8.4% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2016 بعدما كانت هبطت 13.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبلغ إجمالي أرباح تلك الشركات 652.26 مليار يوان، أي ما يعادل 99.41 مليار دولار، بينما تراجعت الإيرادات 1.7% إلى 13.52 تريليون يوان.

وسجلت شركات الفحم والصلب والفلزات غير الحديدية خسائر في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بينما تراجعت أرباح‭ ‬ شركات النفط والكيماويات والتشييد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل سجلت شركات المواصلات والبتروكيماويات والمستحضرات الطبية زيادات كبيرة نسبياً في الأرباح. وزاد إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة بنسبة 18% إلى81.91 تريليون يوان.

ويولي زعماء الصين أولوية لإصلاحات المشاريع الكبيرة المملوكة للدولة لتحسين كفاءتها مع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل بندا رئيسيا أحدث خطة خمسية للبلاد والتي أعلنت في 2015.