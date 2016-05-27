مبيعات "سوني" من "بلايستايشن 4" تتخطى 40 مليون وحدة

بيعت أكثر من 40 مليون نسخة من جهاز ألعاب الفيديو "بلايستايشن 4" (بي اس 4) من "سوني"، منذ نهاية العام 2013، بحسب ما كشفته مجموعة "سوني إنتراكتيف إنترتاينمنت" (اس آي اي).

وعززت "بي اس 4" بالتالي هيمنتها على سوق أجهزة ألعاب الفيديو من الجيل الأخير، إذ باتت مبيعاتها تساوي ضعف تلك التي سجلتها "اكس بوكس وان" من "مايكروسوفت" التي صدرت في نهاية العام 2013 أيضاً.

وقال أندرو هاوس مدير "اس آي اي" في بيان: "نقدر كثيرا الدعم الكبير الذي نتلقاه من المعجبين بأجهزتنا، فهم ساعدونا على تخطي هذه العتبة في فترة قصيرة جدا".

وأضاف أن تقنية الواقع الافتراضي ومروحة أكثر تنوعا من الألعاب "من شأنها دعم هذا الزخم وتسريع نمو منصة "بي اس 4" والأنشطة ذات الصلة هذا العام".

ويتوقع الخبراء في هذا القطاع أن تكشف كل من "سوني" و"مايكروسوفت" عن نسخة محسنة من أجهزة ألعاب الفيديو، تتماشى خصوصا مع تقنيات الواقع المعزز، وذلك خلال معرض ألعاب الفيديو "اي 3" المقرر عقده في منتصف يونيو في لوس انجليس.

وتعد "بلايستايشن" أجهزة ألعاب الفيديو التي حققت أعلى نسبة من النمو منذ إطلاق الجيل الأول منها سنة 1994. وهي سمحت لمجموعة "سوني" اليابانية بتسجيل الأرباح مجددا في السنة المالية المنتهية في مارس، مع نتيجة إجمالية إيجابية قدرها 1,2 مليار يورو.

و"اس آي اي" هي فرع جديد من "سوني" يتخذ في سيليكون فالي مقرا له، ويشمل جميع الأنشطة المرتبطة بأجهزة "بلايستايشن"، بما في ذلك مشروع تطوير خوذة واقع معزز توصل بجهاز "بي اس 4"، وخدمات الموسيقى والتلفزيون والبث التدفقي التي يوفرها هذا الجهاز.