السعودية للكهرباء: إنشاء 3 محطات للطاقة المتجددة

كشف رئيس قطاع خدمات المشتركين في شركة الكهرباء السعودية المهندس فهد الزامل، عن إنشاء 3 محطات جديدة للطاقة المتجددة، في خطوة للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقال إن الشركة ستتبنى الاستثمار في اقتصاديات الطاقة المتجددة؛ وذلك لمواكبة التطور الكهربائي في العالم.

وأوضح الزامل أن المحطات تقع في ضباء الخضراء بقدرة 50 ميجا، وفي وعد الشمال في شمال المملكة، وفي محافظة الافلاج الواقعة في وسط المملكة شرق منطقة الرياض بقدرة 50 ميجا، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأشار إلى أن تلك المحطات تكلف مبالغ ضخمة في إنشائها، ومبيناً التجارب التي قامت بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة في جزيرة فرسان، وتجارب في مجال طاقة الرياح.

وكشف الزامل عن تخصيص قطاع متكامل للتعامل مع الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة الشمسية من جميع الجوانب، والتي تشمل دراسات وتجارب ومن ثم تخطيط للمشاريع وتنفيذها.