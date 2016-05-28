"جي إف إتش" تخطط لإصدار صكوك بـ150 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية - المدرجة في أسواق البحرين ودبي والكويت هشام الريس، إن المجموعة تخطط في الوقت الحالي لإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار، أو ما يزيد على 550 مليون درهم، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي المالية، وبنك الخليج الأول، والإمارات الإسلامي.

وأضاف الريس أن استراتيجية المجموعة تنصب حول الاحتفاظ بالسيولة، تحسباً لأية متغيرات قد تطرأ على السوق.

جاءت تصريحات الريس على هامش ندوة نظمتها المجموعة لمساهميها بمقر سوق دبي المالي تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لمجموعة جي إف إتش"، بحضور عدد من المساهمين، والمستثمرين، وممثلين عن شركات الوساطة المالية في السوق، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأكد الريس أن السوق المحلي في الإمارات يأتي في المقام الأول بالنسبة للخطط المستقبلية للمجموعة، حيث التركيز على زيادة الاستثمارات داخل الدولة نظراً لما تتميز به الدولة من فرص نوعية تخدم نمو أعمال المجموعة خلال المرحلة المقبلة، إضافةً إلى المساهمين الإماراتيين الذين ارتفعت حصصهم في الوقت الحالي إلى 62%، في مقدمتهم مجموعة أبوظبي المالية كمساهم رئيس بواقع 10%.