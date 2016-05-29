فرنسا تواصل ملاحقة "جوجل" وشركات أجنبية أخرى ضريبياً

قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن بلاده ستواصل جهودها لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب مضيفا أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات بعد استهداف جوجل وماكدونالدز.



وفي مقابلة صحفية مع رويترز وثلاث صحف أوروبية اخرى استبعد سابان التفاوض مع جوجل بشأن مستحقات ضريبية متأخرة مثلما فعلت بريطانيا في يناير.



وداهم عشرات من رجال الشرطة مقر جوجل في باريس يوم الثلاثاء الماضي في تصعيد لتحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب الشركة ضريبيا. وفتش محققون مقر ماكدونالدز في فرنسا في تحقيق ضريبي آخر في 18 مايو.



وقال سابان "سنواصل حتى النهاية. قد تكون هناك حالات أخرى."



وتتعرض جوجل وماكدونالدز وشركات متعددة الجنسيات أخرى مثل ستاربكس لضغوط متزايدة في أوروبا نتيجة غضب الحكومة والرأي العام من استغلال هذه الشركات أنشطتها حول العالم لتخفيض الضرائب التي تسددها.



وتقول جوجل إنها ملتزمة تماما بالقانون لفرنسي بينما أحجمت ماكدونالدز عن التعقيب على عمليات التفتيش وأحالت الاستفسارات لما سبق لها التصريح به بأنها تفخر بكونها أكبر كيان يسدد ضرائب في فرنسا.



وقال سابان إنه لن يناقش المبالغ المطلوبة بسبب سرية القضايا الضريبية.



وكان مصدر في وزارة المالية الفرنسية قال في فبراير إن فرنسا تطالب محرك البحث الإلكتروني الأميركي العملاق بنحو 1.6 مليار يورو، ما يعادل 1.79 مليار دولار.



وحين سئل ما إذا كانت السلطات الضريبية ستبرم اتفاقا مع جوجل قال الوزير "لانبرم صفقات مثل بريطانيا. نحن نطبق القانون."



وتابع "لن تكون هناك مفاوضات."



وكانت جوجل توصلت لاتفاق في يناير تسدد بموجبه 130 مليون استرليني، ما يعادل 190 مليون دولار، عن ضرائب متأخرة لبريطانيا.