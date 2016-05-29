نمو أرباح "أوراسكوم" للإنشاءات الفصلية بـ23 مليون دولار

عادت شركة "أوراسكوم كونستركشن"، للربحية في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجلت خسائر سنوية خلال العام الماضي. حيث تضاعفت أرباحها الفصلية أربع مرات، مقارنةً مع الربع المقابل من العام الماضي، لتسجل 23 مليون دولار.

وقالت "أوراسكوم" إن قفزة الأرباح جاءت نتيجة توقيع عدد من العقود الجديدة، حيث وقعت عقوداً بقيمة 510 ملايين دولار خلال الربع الأول في مصر والجزائر والولايات المتحدة الأميركية، ليصل إجمالي قيمة المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً إلى 6 مليارات دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ13% خلال الربع الأول إلى 973 مليون دولار.

يُشار إلى أن الشركة قد فازت خلال الشهر الجاري، بعقدين إضافيين بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة مئتين وسبعين مليون يورو. لتصبح بذلك حصة "أوراسكوم" للإنشاءات" بالمشروع 357 مليون يورو.