البحرين للألمنيوم: تراجع النفط خفض تكلفة أحد مشاريعنا

قالت شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" إن تراجع أسعار النفط ساهم في خفض الإنفاق الرأسمالي لمشروع توسعة الخط السادس بواقع 500 مليون دولار، ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار.



وقالت الشركة التي تمتلك أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، إن مشروع توسعة الخط السادس سيزيد إنتاجها السنوي من 540 ألف طن إلى مليون ونصف المليون طن سنويا مع بدء الإنتاج في يناير 2019



وأضافت الشركة أنها تقوم حاليا بالنظر في الخيارات المالية المتاحة لتمويل المشروع.

