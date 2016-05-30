اتصالات وهواوي تطرحان أول شبكة بسرعة 10 غيغابت/الثانية

أعلنت "اتصالات" و"هواوي"، المـزود العالمي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نجاحهما في تقديم خدمة الألياف البصرية إلى المنازل بسرعة 10 غيغابت في الثانية للمرة الأولى في المنطقة.

ويتيح إطلاق الخدمة للمستخدمين الاستمتاع بأعلى سرعة اتصال متوفرة في المنطقة، لاسيما مع ازدياد حاجة العملاء في الوقت الراهن لسرعات إنترنت مرتفعة في عديد التطبيقات والخدمات، مثل مشاهدة الفيديو فائق الدقة "4K" في الزمن الحقيقي، والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية السحابية التي تتطلب زمن استجابة قصيرا، ونظم الحوسبة السحابية المكتبية، ونقل الملفات الإلكترونية الضخمة.

وبسحب ما ورد في جريدة "البيان"، قال نائب الرئيس الأول لشؤون تطوير الشبكات في "اتصالات" إسماعيل الحمادي، إن "التقنية الجديدة تظهر قدراتنا على دعم تقنية شبكة الألياف البصرية المتطورة، والتي تعد أساس الاتصالات في المستقبل، هذا وتقيم اتصالات باستمرار التقنيات الجديدة لتعزيز إمكاناتها وقدراتها".

من جهته، أكد رئيس حساب اتصالات لدى "هواوي" بوندس بينج، أن التعاون مجدداً مع اتصالات لتقديم شبكة بسرعة 10 غيغابت في الثانية، يأتي في إطار تطوير إمكانيات الإدارة الذكية بغية زيادة سرعة الوصول إلى المعلومات في عصرنا الحديث.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تجربة محطة خطوط الألياف البصرية وتقنية شبكة الألياف البصرية المتطورة في المنطقة.