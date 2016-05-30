"موانئ دبي" تحصل على حق انتفاع لميناء بربرة بالصومال

قالت صحيفة "Wall Street Journal" إن "موانئ دبي العالمية" حصلت على حق إدارة ميناء Berbera في الصومال، ما سيعطي الشركة منفذاً آخر على البحر الأحمر، وبديلا لميناء جيبوتي في منطقة القرن الإفريقي.

وبموجب الاتفاق، ستمنح الحكومة الشركة حق انتفاع للميناء لمدة 30 عاماً في صورة مشروع مشترك مع الحكومة، بنسبة 65% لموانئ دبي، في مقابل ضخ الشركة لاستثمارات بنحو 440 مليون دولار.

وتنص الصفقة على أن تقوم "موانئ دبي" بدفع 5 ملايين دولار سنوياً، إضافة إلى 10% من عائدات الميناء إلى حكومة الصومال.

ويشكل هذا المشروع خطوة مهمة بالنسبة للشركة، بعد أن واجهت نزاعات قضائية متعددة مع حكومة جيبوتي.