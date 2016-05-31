الموافقة على زيادة رأسمال "المتقدمة" لـ1.97 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات زيادة رأسمالها من 1.64 مليار ريال إلى 1.97 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 328 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 163.99 سهم إلى 196.97 سهم، بزيادة قدرها 32.8 مليون سهم.

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة.