سابك توقع اتفاقا لتطوير مشروع بتروكيماويات في الصين

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا مع شركة شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم المحدودة لبناء مجمع للبتروكيماويات في الصين.



وقالت سابك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن المشروع المشترك سيقام في منطقة نينغشيا هوي بالصين ويأتي "في إطار استراتيجية سابك المستمرة والرامية لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة تمكن الشركة من دخول أسواق جديدة."



وأضافت سابك "يتميز مجمع البتروكيماويات الجديد بموقعه المميز في منطقة نينغشيا الغنية بتوافر الفحم الذي سيستخدم لإنتاج المواد الخام للمجمع والذي ستقوم شركة شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم بتوريده". والشركة الصينية تابعة لمجموعة شينهوا المحدودة.



ولم يكشف البيان عن التفاصيل المالية للمشروع أو إطاره الزمني. وذكرت سابك أن الشركتين تعكفان حاليا على الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الصينية على بناء المجمع.



وقالت الشركة السعودية في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن المجمع المقرر إقامته في الصين سيتيح لها توسيع مصادر إمداداتها من مواد اللقيم.



ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس إدارة سابك ورئيسها التنفيذي يوسف البنيان قوله "هذا يحمي سابك من تقلبات سعر اللقيم وتحركاته المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الأسواق العالمية بما يضمن لها استراتيجية نمو مربحة.