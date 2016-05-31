ساما: نمو الأرباح الصافية لشركات التأمين 10% في 2015

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قرير سوق التأمين في المملكة للعام 2015، الذي أظهر استمرار النمو القوي للقطاع بفضل الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.

وتضمنت الإجراءات الاستمرار في تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة الرقابية٬ فضلاً عن تعزيز الضوابط الفّنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين.

وقد سجلت الأرباح الصافية لشركات قطاع التأمين نموا بـ10%، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبق، لتبلغ 810 ملايين ريال، في حين نمت الأرباح التشغيلية بـ 48% إلى 963 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2015 تجاوز 36.5 مليار وريال، بنسبة نمو قاربت 20%.

كما كشف التقرير أن نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام الماضي، تجاوزت 20%.