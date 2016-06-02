ما هي "أوبر" التي ضخ "الاستثمارات" بها 3.5 مليار دولار؟

افتتح صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أولى صفقاته العالمية بعد إعلان الرؤية 2030 بشراء حصة في شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، وذلك ضمن جهود رؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف الى تنويع مصادر دخل المملكة ورفع حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 50%، من الصندوق بنهاية عام 2020 من 5% حاليا باستثناء أرامكو.

ضخ صندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للمملكة الذي يترأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، 3.5 المليار دولار في شركة أوبر - وهي منصة تربط بشكل سريع وسهل بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني.

ويبرز هذا الاستثمار لكونه أحد أكبر الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة حتى تاريخه والأول منذ الإعلان عن رؤية 2030.

وبموجب هذه الصفقة سيشارك الصندوق بأحد المقاعد في مجلس إدارة أوبر.

يذكر أن أوبر تقدم خدماتها حالياً في 9 دول و15 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وداخل السعودية، تقدم خدماتها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. إضافة الى ذلك، فإن 80%، من عملاء أوبر في السعودية هم من النساء.

ويأتي هذا الاستثمار في سياق ما تعمل عليه أوبر حالياً من اجتذاب لرؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تقدر قيمة الشركة بـ68 مليار دولار.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971 وهو يمتلك حصصا في 19 شركة مدرجة في السوق السعودية تمثل حصصه أكثر من 40% من القيمة السوقية لسوق الأسهم .

كما يمتلك الصندوق 100%، من شركة تداول والشركة السعودية للخطوط الحديدية وشركة سنابل للاستثمار.