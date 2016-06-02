"أرامكو" ستبني مصنعاً لصب المعادن بـ400 مليون دولار

وقعت شركة "أرامكو السعودية" أمس مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك" و"سيفيدال إس بي أ" الإيطالية، لإنشاء مصنع لصب المعادن وتشكيلها، يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى دعم توطين الصناعات في قطاعي الطاقة والصناعة البحرية.

وسيُقام هذا المرفق الجديد، الذي يؤسس لاستثمار مشترك بأكثر من 1.5 مليار ريال أي ما يعادل400 مليون دولار، في منطقة رأس الخير الواقعة ضمن المنطقة الصناعية لـ "الهيئة الملكية للجبيل وينبع".

ويُنتظر أن يبدأ تشغيل المصنع عام 2020 وأن يساهم في خلق نحو ألفي وظيفة للسعوديين.

ووفق ما ورد في جريدة "الحياة"، قال النائب الأعلى للرئيس للشؤون المالية والاستراتيجيات والتطوير في "أرامكو" عبدالله السعدان "تعكس مذكرة التفاهم تطلعاتنا لخلق سلسلة إمداد قادرة على تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي في المملكة ودعم توطين الصناعات".

بدوره، لفت كبير الإداريين التنفيذيين في شركة "جنرال إلكتريك" للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، رامي قاسم إلى سعيه للاستفادة "مما لدينا من خبرات سعودية في التصنيع، بشكل يحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في دعم أعمال المصنع، إضافة إلى تدريب المهنيين السعوديين وتوظيفهم، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد".

وينسجم المشروع مع خطط "أرامكو" الرامية إلى تطوير مشاريع صناعية في المملكة، بما في ذلك مشروع الصناعات البحرية الذي يركز على خدمات البناء والصيانة والإصلاح والتوضيب للمنصات البحرية وأجهزة الحفر المزودة بقوائم رافعة وسفن الخدمات البحرية والناقلات التجارية.

وتتعاون أرامكو السعودية أيضاً مع شركائها في تطوير مرفق لتصنيع أجهزة الحفر على اليابسة لتقديم خدمات بناء الأجهزة الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب لأجهزة الحفر على اليابسة وأنظمتها، وكذلك مشروع لتصنيع محركات الديزل وصيانتها وإصلاحها، وتصنيع المضخات البحرية وإصلاحها، إلى جانب مدينة صناعية للطاقة لتسريع نشاطات التصنيع في قطاع النفط والغاز.