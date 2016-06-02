"كي بي أي" تتعاقد مع "فودافون" بخاصية الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة كي بي اس "KeyBS" في معرض بطاقات و مدفوعات الشرق الأوسط, اطلاقها لمشروع تقديم جهاز كي كيوسك "KeyKIOSK" في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مجموعة البقشان. و جهاز كي كيوسك "KeyKIOSK" هو جهاز دفع الكتروني ذاتي تم تصميمه بأدق التفاصيل و أعلى الامكانيات التكنولوجية ليتم استخدامه بسهولة و بعدة لغات من قبل كافة شرائح المجتمع و ذلك من أجل تسهيل عمليات الدفع و التحويل بكل أنواعه للمواطنين. و يعتبر جهاز كي كيوسك "KeyKIOSK" أول جهاز دفع ذاتي الكتروني يتم اطلاقه في المملكة العربية السعودية.

كما وأعلنت شركة كي بي اس "KeyBS" خلال المعرض عن اتفاقية الشراكة مع شركة فودافون في قطر، حيث ستقوم كي بي اس "KeyBS" بتزويد فودافون ببرنامج كي اي في دي "KeyEVD" و هو منتج خاص بشركات الاتصالات وخلاله يتم تزويد عملاء الخطوط المسبقة الدفع بايصال الكتروني لتعبئة الرصيد و الذي يمكن الحصول عليه من جهاز الدفع "KeyPOS" الموجود و الموزع في مراكز بيع خطوط الهاتف النقالة بالاضافة الى تواجده في المحال التجارية و غيرها.

وعن المشاركة بالمعرض يقول المدير المنتدب لشركة كي بي اس "KeyBS "، ابراهيم دراز "هذه هي المشاركة الثالثة لنا في معرض بطاقات و مدفوعات الشرق الأوسط و نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المعرض حيث استعرضنا أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في عالم أجهزة الدفع الذاتي و خدمات المدفوعات و التحويلات المالية و قد أبدى زوار المعرض عن اهتمامهم و أعجابهم بهذه المنتجات الرائدة".

وتابع دراز "نحن فخورين بالمستوى الرائد و العالمي اللذي وصلت اليه كي بي اس نظرا لكونها شركة تكنولوجية اماراتية استطاعت تقديم منتجاتها و حلولها الالكترونية الى عدة دول خليجية كدولة قطر و مملكة البحرين والسعودية و إلى عدة دول افريقية كدولة أنغولا و دولة جنوب افريقيا بالاضافة الى تقديم منتجها كي كيوسك "KeyKIOSK" إلى حكومة البحرين ليتم استخدامه كوسيلة دفع الكترونية في المراكز الحكومية البحرينية والجدير بالذك، تم افتتاح هذا المشروع في البحرين من قبل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد خلال الأسبوع الفائت و أكد ابراهيم أن كي بي اس “KeyBS” تسعى إلى تعزيز انتشارها عالميا في كل من دول أمريكا الشمالية و أوروبا و اسيا قريبا".