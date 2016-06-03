إيرباص: حل مشاكل "إيه-320 نيو" منتصف العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات، فابريس بريجييه، اليوم الجمعة، إن الشركة تتوقع حل مشكلة تأخر تسليم الطائرات طراز ايه-320 نيو في موعد أقصاه منتصف العام.



وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في وقت سابق إنها ألغت شراء أول طائرة من أصل خمس طائرات من هذا الطراز، بسبب تأخر عمليات التسليم الناتج عن مشكلات في المحرك، وهددت بعدم شراء أربع طائرات أخرى.



وقال بريجييه إن "تدني أسعار الوقود والنمو الأسرع بين شركات الطيران، يعزز الطلب على الإصدار القديم من طائرات طراز ايه-320 نيو، الذي سيستمر إنتاجه حتى 2019 على الأقل بدلا من 2017 في الخطط السابقة".