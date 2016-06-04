الخطوط القطرية: حصتنا في "آي.إيه.جي" استثمار استراتيجي

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية إن حصتها البالغة 15% في "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط البريطانية تشكل استثمارا استراتيجياً، وليس مالياً، لكن الشركة لا تسعى للحصول على مقعد في مجلس الإدارة.



وقالت الناقلة الخليجية في مايو إنها زادت حصتها في "آي.إيه.جي" International Airlines GroupK إلى 15% من 12% وسط حملة توسع عالمي سريع وفقاً لما نقلته "رويترز".



وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية للصحافيين في الإجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في دبلن: "استثمارنا في (آي.إيه.جي) استثمار استراتيجي وليس استثمارا مالياً"، مضيفا أن قطر "راضية بحصة 15.1%".



وأضاف: "الفوائد حقا بلا حدود .. عمليات شراء مشتركة وتأمين مشترك وأعمال إصلاح مشتركة لأجزاء.."، وقال إن مطار حمد الدولي في قطر مركز مثالي لتغذية الهند حيث لا تنشط "آي.إيه.جي" بقوة كبيرة.



وقال أيضاً إن لديه "ثقة مطلقة" في إدارة "آي.إيه.جي"، وإن قطر لا تسعى للحصول على مقعد في مجلس إدارة المجموعة.