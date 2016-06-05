سوق.كوم تتوسع في مصر وعينها على قفزة مرتقبة

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق.كوم مصر للتجارة الإلكترونية عمر الصاحي إن الشركة تتوسع بنشاط في السوق المحلية متشجعة بقفزة مرتقبة في القطاع خلال 2016 .

وسوق.كوم مصر شركة تابعة لسوق.كوم في الإمارات العربية المتحدة، وتبيع جميع الإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء والأجهزة المنزلية وغيرها.

وأضاف الصاحي في مقابلة مع رويترز في مكتبه بجنوب القاهرة "حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 770 مليون دولار في2015 وسيصل إلى 1.3 مليار دولار خلال 2016 ."

ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط الذي يشمل التجارة الإلكترونية نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.

ويبلغ عدد شركات التجارة الإلكترونية في مصر نحو 144 شركة وفقا للصاحي.

وقال "عدد مستخدمي الإنترنت في مصر زاد بقوة بعد ثورة 2011 وهو ما قد يصل إلى 48%، حاليا من إجمالي عدد السكان. عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية كان 9.250 مليون مستخدم ومتوقع أن يزيد إلى 15 مليون مستخدم بنهاية هذا العام، وإلى نحو 20 مليون مستخدم العام المقبل."

وأضاف الصاحي أن عدد السكان في مصر البالغ نحو 90 مليون نسمة وأرقام مستخدمي الإنترنت تجعل شركته التي بدأت العمل في البلاد في ديسمبر كانون الأول 2009 تطمح للتوسع محليا بقوة خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة عدد الموظفين وضخ استثمارات جديدة.

لكنه رفض الخوض في أي تفاصيل مالية خاصة باستثمارات الشركة في مصر أو مبيعاتها، مكتفيا بالقول إن سوق.كوم يعمل بها "316 موظفا و300 مندوب وسيتم إضافة نحو 120 وظيفة جديدة بنهاية هذا العام.

"لدينا 12 مخزنا للبضائع ونغطي 96%، من محافظات مصر وسنغطيها بشكل كامل الشهر المقبل بإذن الله. أنت تتحدث عن حجم تجارة قد يصل إلى 2.1 مليار دولار العام المقبل و3.5 مليار دولار في 2018 ونحو 6 مليارات دولار في 2019."

وقال الصاحي الذي درس هندسة الاتصالات في الولايات المتحدة وحصل على الماجستير هناك عام 2004 إن عدد زائري موقعه في مصر "يبلغ 17.5 مليون زيارة شهريا، لكن هناك ضمن هذا العدد من يزور أكثر من مرة ليصل العدد(صافيا) إلى نحو 7.6 مليون زائر شهريا.