دبي للاستثمار: صندوقان بملياري درهم للصحة والتعليم

تعتزم شركة "دبي للاستثمار" إطلاق صندوقين استثماريين بقيمة مليار درهم لكل منهما، وذلك للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.



وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة "خالد بن كلبان" إن إطلاق الصندوق الأول للاستحواذ على الأصول العقارية في قطاع الرعاية الصحية، سيكون خلال أكتوبر المقبل، فيما سيتم إطلاق الصندوق الآخر في قطاع التعليم بعده بستة أشهر، مشيراً إلى أن شركة "المال كابيتال" ستتولى إدارة الصندوقين.

وأضاف أنه ستتم هيكلة الصندوقين لتوفير عائد نقدي بنسبة 8% سنوياً، وستدعم "دبي للاستثمار" الصندوقين برأسمال تأسيسي بنسبة تصل إلى 10%.