مكاسب بالحد الأقصى لـ"زين" السعودية بعد ترتيبات مالية

وقعت شركة "زين" اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال، مع أربعة بنوك محلية، هي العربي الوطني والسعودي الفرنسي والخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية. وتمتد مدة التمويل لعامين وهي قابلة للتمديد لعام إضافي.

وقد دفعت عملية ترتيب شركة زين لملفها المالي سهم الشركة لتحقيق مكاسب بالحد الأقصى.

وتهدف الشركة من التمويل استبدال الاتفاقية السابقة مع نفس التحالف الذي منحها التمويل الجديد، حيث إن التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل شركة زين الكويتية.

وأشارت "زين" إلى أنه سيتم تسديد أصل مبلغ التمويل كدفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق، مضيفة أن هذه الاتفاقية تعتبر خاضعة وثانوية بالنسبة لتسهيل المرابحة المشترك، البالغ 8.5 مليار ريال.