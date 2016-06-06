"أبراج" تدخل القطاع المصرفي التركي بحصة في بنك فيبا

قالت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، اليوم الاثنين، إنها استحوذت على حصة في بنك فيبا التركي لتكسب موطئ قدم في القطاع المصرفي في تركيا.

ويتركز نشاط أبراج في الأسواق الناشئة وتدير أصولا بنحو تسعة مليارات دولار.

وتراجعت أنشطة الاستثمار المباشر في تركيا مع تنامي حالة عدم اليقين السياسي والمخاوف الأمنية واضطراب العملة، ما يزيد من صعوبة اجتذاب مستثمرين جدد والتخارج من الاستثمارات مع تحقيق ربح.

إلا أن تحرك أبراج لشراء حصة 9.95 في المئة في بنك فيبا تأتي بعد أيام من شراء شركة بريدج البريطانية للاستثمار المباشر بيمان التركية لإنتاج المكسرات والفاكهة المجففة في صفقة قيل إن قيمتها بلغت نحو 110 ملايين دولار.

وذكرت أبراج في بيان أن بنك فيبا سيستغل الاستثمارات التي ستضخها فيه للتوسع في حقوق الامتياز ودعم النمو.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل صفقة فيبا، ولكن أبراج ذكرت أن استثماراتها في تركيا ستصل إلى 900 مليون دولار منذ عام 2007 بعد حساب أحدث استثماراتها في فيبا.

وقال سيلجوك يورغانجي أوغلو، الشريك والرئيس الإقليمي لتركيا وآسيا في مجموعة أبراج "زاد حجم قروض القطاع المصرفي في تركيا لعشرة أمثاله خلال العقد الماضي ومع ذلك يظل مستوى القروض في السوق التركية منخفضا، إذ إن نسبة دين الأسرة للناتج المحلي الإجمالي نحو ثلث المتوسط في منطقة اليورو."

وقال "الطبقة المتوسطة من الشباب والتي تتنامى تغذي الطلب على منتجات القروض وفيبا بنك في وضع جيد للتوسع في السوق."

وذكر البيان أن للبنك 70 فرعا في 18 مدينة تركية، وبلغ إجمالي أصوله في نهاية الربع الأول 4.3 مليار دولار، ومحفظة القروض 3.2 مليار .