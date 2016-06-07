الخطوط السعودية تعيّن "جدوى" مستشارا لخصخصة "مديكال"

عيّنت "الخطوط الجوية السعودية" شركة "جدوى للاستثمار" مستشاراً مالياً، لخصخصة الوحدة التابعة لها "السعودية للخدمات الطبية" "medical".

وأوضح صالح الجاسر مدير عام "الخطوط السعودية" أن خطوات تخصيص وحدة الخدمات الطبية تسير وفق الخطة المقررة، وفي مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل "medical" إلى شركة ذات ملكية وإدارة مستقلة.

وأضاف الجاسر أن قرار خصخصة الشركة يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، والتي تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر عبر مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد قيمة مضافة للخدمات التي يتم تقديمها في المملكة.

الجدير بالذكر أن"medical" تقوم بتقديم الرعاية الطبية لمنسوبي "الخطوط السعودية"، وشركاتها في مدينة جدة، من خلال مركزها الطبي الرئيسي والعيادات الفرعية التابعة.