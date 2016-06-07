موانئ دبي تبني أول ميناء للاكوادور بالمياه العمقية

وقعت شركة موانئ دبي العالمية عقداً لتشييد وتشغيل أول ميناء للاكوادور في المياه العميقة على الرغم من انتقادات لغياب مناقصة عامة.



ووقعت الشركة التي مقرها دبي العقد الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير وتشييد المنشآت وتقديم الخدمات في ميناء بورت اوف بوسورخا لمدة 50 عاما.



وقال الرئيس الاكوادوري رافائيل كوريا أثناء توقيع العقد "هذا العمل يمثل استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار وهو ما يجعله أحد الاستثمارات الأجنبية الاكثر أهمية التي تلقتها الاكوادور."



وأضاف قائلا "ميناء بوسورخا للمياه العميقة سيكون له تأثير جوهري على القدرة التنافسية للبلاد."



وتفاوضت الحكومة على العقد بشكل مباشر مع موانيء دبي العالمية. وقال منتقدون إن العقد كان يجب منحه من خلال مناقصة عامة بالنظر إلى حجم المشروع.



وذكرت وسائل اعلام محلية إن من المستهدف أن يقوم الميناء بتداول 2.5 مليون حاوية سنويا.



ولدى الاكوادور أربعة موانيء دولية لكن هذا سيكون ميناءها الأول في المياه العميقة.