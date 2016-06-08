حصة "مجموعة دبي" في "شعاع" تذهب إلى أبوظبي المالية

أعلنت شركة "شعاع كابيتال" أنه قد تم الاتفاق على بيع حصة "مجموعة دبي" البالغة 48% في "شعاع" إلى "مجموعة أبوظبي المالية".

وتقدر القيمة السوقية لحصة "مجموعة دبي" في شعاع كابيتال بنحو 335 مليون درهم، وفقا لسعر سهم شعاع في إغلاق أمس.

وكانت مجموعة دبي قد فوضت بنك "الإمارات دبي الوطني" في إبريل لترتيب عملية بيع حصتها في"شعاع كابيتال"، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة لديون المجموعة التي تبلغ عشرة مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من "المال كابيتال" و"أرقام كابيتال" كانتا من بين المتقدمين لشراء حصة "مجموعة دبي" في "شعاع كابيتال".