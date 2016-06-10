ارتفاع مبيعات BMW والصين تبقي مرسيدس بالصدارة

ارتفعت مبيعات "بي.إم.دبليو" في مايو بفضل الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وطرازها الرئيسي من الفئة السابعة، لكنها تراجعت خلف منافستها "مرسيدس-بنز" التي تواصل الازدهار على خلفية زخم قياسي في الصين.

وارتفعت مبيعات "بي.إم.دبليو" 5.6% الشهر الماضي إلى168 ألفا و129 سيارة، وزادت تسجيلات سياراتها في الصين 7.5% إلى 37 ألفا و487 سيارة، بحسب ما ذكرته الشركة المصنعة اليوم الجمعة.

وكانت وحدة سيارات الركوب الفاخرة لدايملر قد قالت الاثنين، إن مبيعاتها العالمية قفزت 13% إلى مستوى قياسي بلغ 170 ألفا و625 سيارة، بفضل الطلب القوي على الطرز الصغيرة وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وإن النمو في الصين وحدها سجل 39% وهو مستوى قياسي مرتفع.

وزادت تسليمات وحدة "أودي" التابعة لفولكسفاغن 6.7% ، في مايو إلى 164 ألفا و150 سيارة، لتزيد مبيعاتها منذ بداية العام 5.3%، بعد أن تراجعت السنة الماضية خلف مرسيدس في مبيعات السيارات الفاخرة العالمية للمرة الأولى منذ 2010.

وقالت "أودي" أمس الخميس، إن مبيعات طرزها في الصين التي ظلت تتصدر سوق السيارات الفاخرة فيها لسنوات لم تزد سوى 5.5%.