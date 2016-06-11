"نخيل" تسدد صكوكا بـ4.4 مليار درهم 20 أغسطس المقبل

تسدد شركة نخيل العقارية صكوكاً بقيمة 4.4 مليار درهم 20 أغسطس المقبل، لتغلق ملف إعادة هيكلة الديون البنكية والالتزامات التجارية الذي بدأته بنهاية الربع الثالث من عام 2011، بحسب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية.

وقال لوتاه إن الشركة ستقوم بسداد الصكوك باستخدام مواردها الذاتية بعد نجاحها على مدار السنوات في تعزيز قيمة الأصول وزيادة الإيرادات، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضح أن مجموع الأرباح المسددة لحملة الصكوك التجارية سيصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول موعد الاستحقاق، ما يعني حصولهم على إجمالي أرباح نقدية تبلغ نسبتها 50% من قيمة الصكوك، وذلك على مدار 5 سنوات من أغسطس 2011 إلى أغسطس 2016.

وأضاف أن استمرار الشركة في سداد دفعات الأرباح لحملة الصكوك في مواعيدها كل ستة أشهر، وسداد الصكوك التجارية في موعد استحقاقها المتفق عليه عند الإصدار يؤكدان متانة الموقف المالي للشركة ونجاح عملية إعادة الهيكلة بالكامل.

ولفت إلى أن هذه الخطوة، التي تعتزم شركة نخيل العقارية القيام بها خلال شهر أغسطس المقبل، من شأنها أن تتيح للشركة العودة إلى سوق التسهيلات الائتمانية عند الحاجة إلى ذلك.