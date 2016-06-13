هيرميس تقترح توزيعات نقدية بعد تخارجها من بنك الاعتماد

اقترحت المجموعة المالية هيرميس إعادة نحو 1.08 مليار جنيه تعادل نسبة 40% من عائد البيع للمساهمين، على أن يكون ذلك في صورة توزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم. ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد مقترح التوزيع من جانب الجمعية العمومية. جاء ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة بعد التخارج الجزئي من بنك الاعتماد اللبناني.

وجددت المجموعة التزامها بمواصلة العمل على تطوير قطاع بنك الاستثمار الذي يتواجد بصورة مباشرة في 6 أسواق إقليمية، تحتل بها الشركة مرتبة الصدارة، وتغطي من خلالها غالبية أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولتطوير أعمال قطاع بنك الاستثمار خلال المرحلة المقبلة تسعى الشركة إلى تعزيز هيكل رأس المال، وتلبية متطلبات كفاءة رأس المال، وكذلك الإقبال على الفرص الجذابة فور ظهورها، وذلك من خلال ضخ رؤوس الأموال الجديدة في الشركات التابعة، بما في ذلك عمليات الشركة في دول الإمارات والكويت، إضافة للسعودية وذلك في ضوء موجة النشاط التي يشهدها ذلك السوق.

ومن جانب آخر، ستواصل الشركة التركيز على تدعيم مكانة أنشطتها الحديثة، وبالأخص شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، حيث حققت الأخيرة أداء قويا خلال عام 2015، وتحظى بمقومات نمو جذابة، والتي ترى الإدارة أن ضخ استثمارات رأسمالية جديدة سيحقق فرصة استثمارية واعدة. ومن المتوقع أن تبدأ على الفور عملية تعزيز هيكل رأس المال لبعض هذه الكيانات.

وتتطلع الشركة إلى توسيع نشاطها في الأسواق المبتدئة خلال العامين القادمين. وينطوي ذلك على التوسع في عدد من الأسواق الجديدة التي تحظى بإمكانات النمو الواعدة، وذلك سعيًا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتعزيز المردود الإيجابي من خلال ترويج الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تقدمها مختلف قطاعات المجموعة المالية هيرميس في هذه الأسواق الجديدة.

وقد بدأت الشركة عملية الدراسة النافية للجهالة من أجل الاستحواذ على شركة بدولة باكستان، وتؤمن الإدارة بأن هناك المزيد من الأسواق الواعدة التي تطرح فرصا توسعية جذابة، بما في ذلك أسواق المغرب وفيتنام وبنغلادش وسريلانكا وكينيا. وقد تم الانتهاء من وضع خطة عمل لهذه التوسعات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بعض هذه الأسواق فيما بين الربع الرابع من عام 2016 والربع الأول من عام 2017.