"دبي للعقارات" تطلق خطة شراء مرنة لمشاريع عقارية

أعلنت شركة "دبي للعقارات"، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة الأصول، عن خطة شراء مرنة لعقارات مشاريع أرابيلا وسيرينا، وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك.

ووفق ما ورد في صحيفة "البيان"، تقدم الخطة المطروحة سهولة أكبر للمشترين مع شروط دفع طويلة الأمد وزيادة المرونة في السداد لمرحلة ما بعد التسليم. وتنص شروط العرض على اتباع الدفعة الأولى وقيمتها 10% من المبلغ الإجمالي بمدفوعات نصف سنوية تغطي 30% من قيمة سعر الشراء على مدى فترة ثلاث سنوات.

ويتم دفع مبلغ إضافي بقيمة 30% خلال التسليم مع إرجاء الدفعات المتبقية لمدة سنتين من تاريخ التسليم النهائي. وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المشمولة في هذا العرض 1.3 مليون درهم، و2.2 مليون درهم، وتشمل المنازل والفيلات المكونة من غرفتين إلى خمس غرف نوم.

وشهد مشروع أرابيلا 2 اهتماماً غير مسبوق منذ إطلاقه في أبريل 2016، نظراً لجودته وأسعاره المدروسة وتميزه بموقع مركزي في مجتمع "مدن" في دبي لاند. ويقدم المشروع منازل من غرفتين إلى خمس غرف نوم توفر نمط حياة معاصرة.

وتتراوح أحجام الوحدات بين 1669 و3000 قدم مربعة، تناسب شريحة واسعة من المشترين، من بين المهنيين الشباب والعائلات التي تبحث عن وجهة سكنية مفعمة بالحياة الاجتماعية.