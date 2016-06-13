"ماست وورلد" تفتتح مقرا إقليميا لها في البحرين

أعلنت شركة "ماست وورلد" - المتخصصة في تصنيع وبيع الملابس ذات الجودة العالية للعلامات التجارية في السوق الأميركية والأوروبية - عن تأسيس شركة جديدة في البحرين ستكون مقراً إقليمياً لها. وسيتعامل المقر الإقليمي للشركة مع طلبات السوق الأميركية التي يقدر حجمها بــ200 مليون دولار أميركي، إذ ستنتج 18 مليون قطعة ملابس سنوياً.

وتتبع "ماست وورلد" مجموعة "ماست" وستقوم من خلال مقرها الإقليمي بعمليات التصميم، وصنع العينات، والترويج، والهندسة الصناعية، وتخطيط الإنتاج، والدعم اللوجستي لزيادة الأنشطة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك مع افتتاح المكتب بنهاية العام.

وستساهم "ماست وورلد" في خلق 20 وظيفة للقوة العاملة البحرينية في مجالات تشمل تصميم الملابس، والتمويل، وإدارة الأعمال إلى جانب الخدمات اللوجستية، حيث تبيع الشركة منتجاتها إلى عدد من العلامات التجارية المعروفة مثل "إتش أند إم"، و"تومي هيلفيغر"، و"ماركس اند سبنسر"، و"ماكيز". وقام مجلس التنمية الاقتصادية بدعم ومساعدة شركة "ماست وورلد" في إجراءات الحصول على الرخص لتدشين مقرها الإقليمي في المملكة.



وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ""نحن سعداء بقرار مجموعة "ماست" بافتتاح مقر إقليمي لشركة "ماست وورلد" في البحرين، حيث تنضم البحرين لعدد من الشركات الساعية للاستفادة من مزايا البحرين مثل القوة العاملة الكفؤة والترابط الإقليمي والمنظومة التشريعية المساندة للأعمال وانخفاض الكلفة التشغيلية، حيث تجعل هذه المزايا من البحرين وجهة مثالية للشركات العالمية الساعية للدخول والتصدير للسوق العالمية. نحن نرحب بشركة "ماست وورلد" في البحرين ونضع بين أيديها ما لدينا من دعم لزيادة أعمالها في المملكة".

وقال هاريندير لامبا المدير التنفيذي لشركة "ماست وورلد" "ساهمت القوة العاملة الكفؤة للبحرين في جعل المملكة وجهة مثالية لأية شركة عالمية مهتمة بزيادة نشاطها في سوق التجزئة العالمية، وإلى جانب ذلك استفدنا من بيئة الأعمال الودية في المملكة وانخفاض الكلفة التشغيلية الذي سيساهم في دعم أعمالنا، كما وشهدنا في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في أعمالنا ونحن نقدر الدعم الذي قدمه لنا المجلس في تنمية أعمالنا في المملكة".

وتأسست مجموعة "ماست" في عام 1981 من قبل عائلة "ماثاني" في هونغ كونغ" وتبيع حالياً 40 مليون من الملابس سنوياً للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عبر مصانعها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويعمل في المجموعة أكثر من 20 ألف موظف من أكثر في 8 دول يساهمون في أعمال الشركة بتصنيع وبيع الملابس ذات الجودة العالية في السوق الأميركية والأوروبية ومن ضمنها علامات تجارية مثل "جيه سي بيني" و"اتش أند ام" و "وال مارت".