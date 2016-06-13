"مايكروسوفت" تستحوذ على "لينكد إن" بـ26.2 مليار دولار

تنوي مجموعة "مايكروسوفت" المعلوماتية شراء شبكة "لينكد إن" للتواصل المهني في مقابل 26.2 مليار دولار، وفق ما صرحت المجموعتان.

وستحافظ "لينكد إن" على استقلاليتها وعلى مديرها الحالي جيف وينر، وفق ما جاء في البيان المشترك، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وباتت شبكة "لينكد إن" التي أسست سنة 2003 تضم 433 مليون مشترك من أنحاء العالم أجمع. وستجري صفقة البيع بسعر 196 دولارا للسهم الواحد.

وفور صدور البيان، ارتفعت أسهم "لينكد إن"، في حين تراجعت أسهم "مايكروسوفت".

وقال ساتيا ناديلا، المدير العام لـ"مايكروسوفت" في البيان إن "لينكد إن طورت شركة مذهلة لربط الاختصاصيين من أنحاء العالم أجمع"، مع الإشارة إلى أن الهدف هو إحداث تآزرات، خصوصا مع "مايكروسوفت 365"، وهي برمجية في مجال الحوسبة السحابية.

وكشفت المجموعتان أنه من المتوقع أن تنجز الصفقة التي حصلت على موافقة مؤسس "لينكد إن" ريد هوفمان، والمساهم الأبرز فيها بحلول نهاية العام بعد تلقيها الضوء الأخضر من السلطات المعنية بالمنافسة.