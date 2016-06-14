هيئة استثمار الكويت تعتزم بيع حصتها بـ"أريفا" الفرنسية

أبلغت "الهيئة العامة للاستثمار" في الكويت، السلطات الفرنسية بأنها ترغب ببيع حصتها البالغة نحو 5% في مجموعة "أريفا" للطاقة النووية، وذلك وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وقال الصندوق السيادي، وهو ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد الحكومة الفرنسية، إن استثماره في "أريفا" جاء بناء على بيانات محاسبية غير صحيحة للشركة.

وكان الصندوق الكويتي قد اشترى الحصة في "أريفا" بمبلغ 600 مليون يورو في عام 2010، ثم انخفضت أسهم الشركة بنحو 90% منذ ذلك التوقيت بعد أن بددت الخسائر رأسمالها.

من ناحيةٍ أخرى، قالت الحكومة الفرنسية إنها ستتدخل لإنقاذ شركة "أريفا" عن طريق زيادة رأسمالها 5 مليارات يورو، إضافة إلى الاستحواذ على وحدة المفاعل النووي التابعة لها.