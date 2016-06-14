الاستدانة لتمويل صفقة "لينكد إن" يخفض تصنيف مايكروسوفت

قالت "مايكروسوفت" إنها ستلجأ إلى الاستدانة في المقام الأول لتمويل استحواذها على "لينكد إن" مقابل 26.2 مليار دولار، في صفقة قد تعرض التصنيف الائتماني الممتاز لشركة البرمجيات العملاقة للخطر، وفقاً لـ "رويترز".

وقالت موديز إنها ستضع تصنيف "مايكروسوفت" البالغ Aaa قيد المراجعة لخفض محتمل، بسبب ما وصفته بتنامي الاقتراض من أجل تمويل صفقة الاستحواذ.

لكن ستاندرد آند بورز قالت إنها ترى أن مايكروسوفت ستلتزم بالمحافظة على تصنيفها البالغ AAA، والذي أعادت وكالة التصنيفات تأكيده. ولا تعطي ستاندرد آند بورز تصنيف AAA لأي شركة أخرى عدا "جونسون آند جونسون".

وأشار بعض المحللين إلى أنه حتى إذا اقترضت مايكروسوفت 20 مليار دولار، فإنه سيظل مبلغا ضئيلا قياسا إلى القيمة السوقية للشركة البالغة نحو 400 مليار دولار، وقالوا إن المستثمرين سيرغبون في شراء سندات مايكروسوفت.