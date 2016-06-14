أهم 10 حقائق حول شركة "لينكد إن"

جاء إعلان مجموعة مايكروسوفت عن قرارها الاستحواذ على شبكة "لينكد إن" مقابل 26.2 مليار دولار ليسلط الضوء على تلك الشبكة العملاقة التي تتوفر بنحو 24 لغة عالمية، فما أبرز 10 حقائق عن "لينكد إن"؟

1 - بدأت فكرة الموقع في غرفة جلوس المؤسس ريد هوفمان

2 - أسست رسمياً عام 2003

3 - متوفرة حالياً بـ24 لغة عالمية

4 - تستضيف حالياً 7 ملايين قائمة توظيف نشطة بنمو سنوي بـ100%

5 - نمو عدد المستخدمين بـ19% إلى 433 مليونا في 2016

6 - 18 مليون مستخدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

7 - تحصل على 105 ملايين زائر كل شهر

8 - انضمام المهنيين بمعدل عضوين جديدين في الثانية الواحدة

9 - أكثر من 40 مليون طالب وخريج جامعي منضم إلى الشبكة

10 - ارتفاع الإيرادات 35% في الربع الأول 2016 إلى 861 مليون دولار