مجلس "الحكير" يوافق على عرض شراء حصتها في "بلانكو"

وافق مجلس إدارة شركة "فواز عبدالعزيز الحكير" على العرض الذي تلقته الشركة من صندوق استثماري لشراء كامل استثمارها في ماركة Blanco بقيمة 350 مليون ريال.



وأشار بيان الشركة إلى أن العرض يتضمن دفع قيمة الشراء على خمسة أقساط سنوية، يُستحق أولها بعد عام من إتمام عملية الشراء، على أن يضاف إلى سعر الشراء التكاليف المتعلقة بالبيع الآجل والتي تقدر بحوالي 25 مليون ريال.

ويضم الصندوق الاستثماري عددا من المساهمين، منهم رئيس مجلس إدارة "فواز الحكير"، حيث سيتم عرض الصفقة على الجمعية العمومية للشركة لأخذ موافقتها.