مسؤول: فصل الطيران المدني عن "السعودية" يدعم القطاع

أكد سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي، أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، المتعلقة بتفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة تشريعية مستقلة، وذلك بالفصل التام بين مسؤولياتها ومجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، من شأنها أن تخدم قطاع النقل الجوي في المملكة، وتعزز دور الهيئة، وتفعل دورها كجهة تشريعية مستقلة.

وقال الحمدان وفقا لـ"واس"، "إن هذه الترتيبات تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دعم قطاع الطيران في المملكة والنهوض به لتحقيق الريادة". وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز دورها الرقابي والتشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات والأنظمة التي ستسهم في تحقيق مزيد من التنظيم والمرونة في القطاع بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورضا المواطن والمقيم عن خدمات النقل الجوي في المملكة.

وفي سياق ذي صلة، استعرض مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، خلال اجتماع عقده أمس، المبادرات والمشاريع الجاري العمل عليها في البرنامج، التي من أهم محاورها زيادة عدد طائرات أسطول المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف المسافرين.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بحضور أعضاء المجلس في مبنى الإدارة العامة للخطوط في مدينة جدة، تقديم عرض مرئي عن آخر مستجدات برنامج "التحول 2020".