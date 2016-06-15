"إينوك" تقترض 230 مليون دولار لمشروعاتها التوسعية

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، المملوكة لحكومة دبي بالكامل، أمس، حصولها على قرض بقيمة 230 مليون دولار من دون ضمان من البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعد واحدا من أكبر أربعة مصارف تجارية في الصين مملوكة للحكومة الصينية، والأكبر في العالم من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية.

وقال بيان صحافي صدر عن " إينوك"، إن هذا القرض ـ الذي تبلغ مدته خمس سنوات ـ يأتي في إطار استراتيجية "إينوك" للتمويل المستدام، وتم ترتيبه بشروط تنافسية ومرنة. وأضاف أن القرض ـ الذي تم الحصول عليه من فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي ـ يعزز من الإسهام المتواصل للشركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا.

وذكر بتري بينتي، المدير المالي في مجموعة "إينوك"، أن المجموعة وضعت استراتيجية طويلة الأمد لم تتأثر كثيرا بالتغير الحاصل في المناخ الاقتصادي في المنطقة، وتعتزم المضي قدما في استراتيجيتها التوسعية عبر عملياتها التشغيلية في قطاعات الإمداد والتجارة والتصنيع وأعمال التجزئة والتسويق ومنشآت التخزين والتنقيب والإنتاج.

وأوضح أن هذا القرض يساعد "إينوك" على تمويل مشاريعها الجديدة ودعم استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع أعمالها ونطاق حضورها وعملياتها التشغيلية على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل التحديات التي تواجهها في السوق العالمية للنفط والغاز.

واعتبر بينتي هذا القرض مؤشرا واضحا على صدق نوايا "إينوك" في السوق العالمي والثقة التي وضعها البنك الصناعي والتجاري الصيني بها تعد دليلا كبيرا على الأداء التجاري والمالي القوي للشركة.

وعلى الرغم من صعوبة المشهد الاقتصادي الكلي إلا أن إيرادات "إينوك" ارتفعت بنسبة 45 في المئة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي والمبيعات وزيادة الكفاءة في إدارة سلسلة الإمداد في الأسواق الداخلية والخارجية مثل شمال إفريقيا والشرق الأقصى.