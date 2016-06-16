موديز ترفع التصنيف الائتماني لـ"إعمار" لـBaa3

رفعت وكالة Moody's تصنيفها الائتماني على المدى الطويل لشركة إعمار ولبرامج الصكوك لديها من Ba1 إلى Baa3 وأبقت نظرتها المستقبلية للشركة ثابتة.

وأشارت موديز إلى أن رفع التصنيف لـ "إعمار" يعكس رأي الوكالة بأن الشركة حافظت على موقفها المالي ومرونة أعمالها وسط البيئة الاقتصادية الضعيفة السائدة حاليا.

ولفتت الوكالة إلى أنه هناك العديد من العوامل التي تدعم التصنيف الائتماني لإعمار من بينها موقف الشركة القيادي في السوق، بالإضافة إلى قوة ميزانيتها والعائدات المتكررة المستقرة للشركة ومحفظة المشاريع قيد التنفيذ لديها.