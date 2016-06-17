فينكانتيري الإيطالية تبني سفناً لقطر بـ 4 مليارات يورو

قالت شركة فينكانتيري الإيطالية لبناء السفن التي تسيطر عليها الدولة، إنها وقعت اتفاقا مع قطر لبناء سبع سفن بقيمة 4 مليارات يورو تقريباً (4.47 مليار دولار).



وقالت فينكانتيري في بيان أمس الخميس، إنها ستزود قطر بأربعة طرادات وسفينتي دعم وسفينة إنزال برمائية، وستقدم خدمات الدعم في قطر لمدة 15 عاماً بعد التسليم.



وسيتم بناء جميع السفن في أحواض لبناء السفن في إيطاليا بدءاً من 2018.



ووقع الاتفاق في روما جيوسيبي بونو الرئيس التنفيذي لفينكانتيري، مع قائد القوات البحرية القطرية محمد بن ناصر المهندي، في حضور وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي ونظيرها القطري خالد بن محمد آل ثاني.