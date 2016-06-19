بعد عامين من تضارب الأخبار.. أدبتيو تستحوذ على أمريكانا

أخيرا، وبعد عامين من الأخبار المتضاربة حينا والصفقات الفاشلة حينا آخر، ظفر الإماراتيون بشركة أمريكانا، جوهرة مجموعة الخرافي الكويتية وإحدى قصص النجاح في قطاع الأغذية في المنطقة.

فقد توصلت أمس شركة أدبتيو الإماراتية بقيادة محمد العبار الى اتفاق مع مجموعة الخير الوطنية، ذراع مجموعة الخرافي الاستثمارية، لشراء حصة الاخيرة في امريكانا.

وقد تتجاوز قيمة الصفقة 700 مليون دينار او نحو 2.3 مليار دولار لحصة الخير وحدها البالغة 67%، بينما قد تصل الى مليار دينار او نحو 3.3 مليار دولار في حال باع كل المساهمين في امريكانا أسهمهم لشركة ادبتيو.

السعر كان لغز الصفقة، وأدى الى فشلها في نهاية مايو الماضي. فبعد ان اتفق الطرفان على سعر أولي في فبراير الماضي، تغيرت حسابات اديبتو بعد الفحص النافي للجهالة، ليأتي بسعر لم يرضِ مجمعة الخرافي التي أغلقت باب المفاوضات سريعا.

ولم يمر أسبوعان حتى عادت المفاوضات، لتتكلل اخيرا امس باتفاق على سعر 2.65 دينار لسهم امريكانا أو نحو 8.7 دولار، وهو اعلى بـ26% من اخر سعر سجله سهم امريكانا في البورصة الكويتية.

وتحتاج الصفقة الى عبور الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وسيتعين على "ادبتيو" تقديم عرض استحواذ إلزامي لباقي المساهمين بالسعر نفسه.

وعند انتهاء هذه الإجراءات بنجاح، ستتحول ملكية الشركة الكويتية للأغذية امريكانا الى الإماراتيين بعد 53 عاما من تأسيس الشركة التي انتقلت بين ثلاثة اجيال في مجموعة الخرافي، احدى أكبر المجموعات العائلية الكويتية.

وأقدم الجيل الثالث من العائلة على بيع امريكانا بعد ان أثقلت الديون كاهل المجموعة، وبلغ حجمها نحو 6 مليارات دولار وبفوائد سنوية تقارب الربع مليار دولار، تقابلها أصول مدرجة بالبورصة الكويتية، انخفضت قيمتها إبان الأزمة المالية، لكنها مازالت تزيد عن 10 مليارات دولار.

ويأتي الكاش الذي ستحصله المجموعة من الصفقة ليقوي مركزها المالي وقدراتها التفاوضية مع البنوك الدائنة، وعلى رأسها بنك الخليج يليه البنك الوطني والأهلي المتحد والأهلي الكويتي، علما ان كل اسهم امريكانا مرهونة للبنوك.

وتدير "أمريكانا" سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة بنظام الفرنشايز من بينها كنتاكي، وبيتزا هت. وتبلغ القيمة السوقية للشركة ما يعادل 2.8 مليار دولار حتى إغلاق الخميس الماضي.