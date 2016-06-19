"الملاحة القطرية" تشتري حصة قطر للبترول في الشاهين

قالت شركة الملاحة القطرية في إشعار للبورصة اليوم الأحد إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي لشراء حصة قطر للبترول في شركة الشاهين القابضة لخدمات الحقول النفطية.

كانت قطر للبترول فوضت اتش.اس.بي.سي في فبراير شباط لتقديم المشورة بشأن بيع الشاهين في الوقت الذي تسعى فيه شركة الطاقة القطرية العملاقة المملوكة للدولة للتخارج من الأنشطة غير الأساسية في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وللشاهين ثلاثة مشاريع مشتركة في خدمات الحقول النفطية اثنان منها مع جي.إي للنفط والغاز وواحد مع وحدة الشرق الأوسط لشركة ويذرفورد.

وقالت الملاحة القطرية إن اتفاقا نهائيا لم يتم التوصل إليه بعد لكن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة في حدود110 ملايين إلى 180 مليون دولار وأن تمول من الاحتياطي النقدي القائم. وأضافت الشركة أن الصفقة قد تتم في الربع الأخير من العام الحالي بعد الانتهاء من الفحص الفني وإبرام اتفاق نهائي.