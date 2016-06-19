"سافكو" توصي بتوزيع أرباح فصلية بـ1.5 ريال للسهم

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" أن مجلس إدارتها أوصي بتوزيع 1.5 ريال (0.4 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016.

ويقل هذا المبلغ عن 3 ريالات للسهم وزعتها الشركة على المساهمين عن النصف المقابل من 2015.

وقال البيان "يعود سبب انخفاض توزيعات الأرباح إلى انخفاض الأسعار وما تمر به الأسواق العالمية من تحديات مع حرص الشركة على تنمية حقوق المساهمين من خلال تبني عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وترشيد النفقات والتوسع من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة."

وأضاف أن التوزيعات ستحقق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الأحد 26 يونيو ويبدأ توزيعها يوم 17 يوليو.

كانت الشركة سجلت هبوطا نسبته 51.5% في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.