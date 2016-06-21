أين تعمل سيسكو عملاق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط؟

تتواجد شركة سيسكو في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، ولديها مكاتب في كل من دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الظهران، الدوحة، الكويت، البحرين، القاهرة، بيروت، عمان ومسقط.



وكان أول تواجد ملحوظ لها في السعودية اتفاقية ضخمة مع stc لتزويدها بحلول شبكية للاتصالات.

كما وقعت اتفاقيات كبيرة مع موبايلي، كان آخرها في فبراير 2016، لتزويد حلول الحوسبة السحابية لمدة 5 سنوات.



ويقام مؤتمر سيسكو كونيكت في السعودية منذ العام 2013، وقد اختتمت الدورة الرابعة منه قبل أسابيع، وهو حدث إقليمي كبير تشارك فيه شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة لعرض آخر ما لديها وتوقيع الاتفاقيات.



الاهتمام في الشرق الأوسط بسيسكو ليس فقط بمعداتها بل في شهاداتها المعتمدة دوليا، ولها معاهد في القاهرة ودبي لمنح نحو 7 شهادات من بينها شهادة CCNP Service Providerأو Cisco Certified Network Professional.Service Provider، شهادة CCNP أو Cisco Certified Network Professional، بالإضافة إلى شهادة CCNP Securityأو Cisco Certified Network Professional.Security.