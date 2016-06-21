محمد بن سلمان يعزز تحويل السعودية لمملكة رقمية

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي كبار المسؤولين في شركة سيسكو سستيمز، خلال زيارته لمقر الشركة في سان فرانسيسكو، حيث اجتمع بالرئيس التنفيذي جون تشامبر والفريق الإداري بالشركة.

واطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن أحدث التقنيات المبنية على الأبحاث، بما فيها تقنيات تم ربطها بشركات الاتصالات.

وتوجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية وفق رؤية 2030.

وتعد شركة سيسكو سيستمز انترناشيونال إحدى أضخم شركات تقنية المعلوماتية في عالم تصنيع وبيع وتشغيل شبكات المعلوماتية ومعداتها، إذ يعمل فيها ما يقارب 70 ألف موظف.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 146 مليار دولار، مع إجمالي أصول تصل إلى 119 مليار دولار.

ويعود تأسيسها إلى عام 1984على يد Leonard Bosack، رئيس قسم علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد في سان فرانسيسكو – كاليفورنيا.

ومنذ تأسيسها استحوذت الشركة على ما يقارب 100 شركة أخرى، واليوم تعد مجموعة "فانغارد" وصندوق "بلاك روك" من أكبر المالكين فيها بنسبة 6.2% و4.1% على التوالي.

وحققت الشركة أرباحاً هائلة منذ تأسيسها، حيث بلغت أرباحها الصافية الربع الماضي 2.35 مليار دولار، وهي تمتلك سيولة نقدية وشبه نقدية بقيمة 63 مليار دولار.

ورغم مسيرة النجاح التي رافقت انطلاقة شركة سيسكو سيستمز، إلا أنها لم تخلُ من أزمات مالية حادة، وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الديون المتراكمة تصل إلى28 مليار دولار.

ويبلغ السعر الحالي للسهم نحو 29 دولاراً، قرب أعلى سعر في 5 سنوات مقارنة بـ 30.2 دولار في مارس 2015، وسجل السهم أدنى سعر له في 5 سنوات في يوليو 2012 حيث وصل سعر السهم إلى 15 دولارا أميركيا.