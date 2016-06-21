انفستكورب تشتري حصة أغلبية في دار الأزياء "كورنلياني"

قال حازم بن جاسم رئيس الاستثمار المؤسسي-أوروبا في انفستكورب اليوم الثلاثاء إن المجموعة الخليجية اشترت حصة أغلبية في كورنلياني الإيطالية للملابس الرجالية في صفقة تقدر قيمة الشركة الإيطالية بنحو 100 مليون دولار.



وهذه أحدث عملية استحواذ لاسم تجاري إيطالي شهير يقوم بها مشتر أجنبي في قطاع يستهدفه المستثمرون من أصحاب السيولة العالية الذين يسعون لتحقيق عائدات من الأسماء التجارية الشهيرة.



وبموجب الصفقة سيبيع كارلالبرتو كورنلياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مع ابنيه حصتهم في كورنلياني بينما سيحتفظ أبناء شقيقه بحصة أقلية في دار الأزياء.



وقال بن جاسم إن انفستكورب ومقرها البحرين دخلت في محادثات حصرية مع كورنلياني منذ عام تقريبا.



وحققت الشركة الإيطالية العائلية إيرادات بلغت 120 مليون يورو، ما يعادل 147 مليون دولار في 2015 وباعت نحو 80 بالمئة من إنتاجها خارج السوق المحلية.



وتظهر الصفقة أن مجموعة الاستثمار ما زالت تنظر إلى إيطاليا على أنها سوق أساسية بعدما اشترت داينيزي الإيطالية المتخصصة في الملابس الرياضية من مؤسسيها في 2014.



وقال بن جاسم "هذا استثمار رأسمالي يستهدف النمو. نعتقد أن الملابس الرجالية الفاخرة أحد القطاعات الأسرع نمواً في صناعة الموضة وهناك آفاق كبيرة لتنمية هذا النشاط."



وفي 1993 اشترت انفستكورب نصف شركة جوتشي التي تسيطر عليها بالكامل حاليا مجموعة كيرينج لمنتجات الرفاهية.