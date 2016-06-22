"صدارة للكيماويات" ترفع رأسمالها بـ23% لـ24 مليار ريال

أعلنت شركة صدارة للكيماويات في السعودية عن زيادة رأسمالها بنسبة 23% إلى 24 مليار ريال، وذلك عن طريق قروض من الشركاء.

وستكون الزيادة عن طريق رفع عدد الأسهم لتبلغ مليارين وأربع مئة مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة أن الزيادة هي عبارة عن قروض مقدمة لمقابلة الخسائر التشغيلية الناتجة عن الزيادة في الأنشطة التشغيلية لصدارة، على أن تظل نسب ملكية الشركاء في رأسمال صدارة دون تغيير بعد هذه الزيادة، حيث ستظل ملكية شركة "الكيماويات عالية الأداء القابضة" بنسبة 65%، وملكية شركة "داو العربية السعودية القابضة" بنسبة 35%.