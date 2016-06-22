محمد بن سلمان يزور شركة فيسبوك ويلتقي زوكربيرغ

‏قام ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة مقر شركة فيسبوك ضمن زيارته التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال زيارته إلى مقر شركة فيسبوك التقى الأمير محمد بن سلمان بالشريك المؤسس ورئيس الشركة مارك زوكربيرغ.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان التي التقى خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية حيث زار ولي ولي العهد وادي السيليكون في كاليفورنيا، والتقى عددا من مسؤولي الشركات في إطار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتضمنت الزيارة عقد لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات العملاقة وأبرزها "سيسكو" و"أوبر" "و6 فلاغز" و"3 إم" و"فايزر" و"داو كيميكال" و"سي وورلد الترفيهية" وكبار شركات التكنولوجيا ومنها "مايكروسوفت" التي أبرمت معها اتفاقية تدعم التحول الرقمي للمملكة وتعزز مشاريع التدريب وتطوير التعليم.

وتهدف الزيارة إلى التعريف برؤية المملكة 2030، والبناء على المكتسبات والشراكات السابقة للاستفادة من الشركات العملاقة الأميركية في احتياجات المملكة ضمن القطاعات الواعدة في الرؤية، وبحث فرص الشركات الوطنية في تصدير ودعم منتجاتها في الأسواق العالمية.

كما شملت الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية، حيث اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وأعضاء شركات، بوينغ لصناعة الطائرات، وريثيون الدولية للصناعات الدفاعية، ولوكهيد مارتن الدولية كل على حدة.